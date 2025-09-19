Violência

Irmã foi ferida com um estilete pelo o autor e levou 23 pontos no corte

Um homem de 31 anos foi preso na quinta-feira (18) pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), acusado de lesão corporal, ameaça e injúria contra sua irmã, de 31 anos, e sua ex-namorada, de 30, em Manaus.

Agressões motivadas por ciúmes

Segundo a delegada Nathalia Oliveira, no dia 7 de setembro, o homem discutiu com a ex-namorada, agredindo-a com chutes e socos. A irmã tentou intervir na situação e também foi vítima das agressões.

“Em relato, as vítimas contaram que a discussão foi motivada por ciúmes que o homem sentia da ex-namorada. Elas disseram que o autor as injuriou com palavras de baixo calão e as ameaçou de morte, momento em que ele avançou até a irmã com um estilete, perfurando-a na costa”, informou a delegada.

Atendimento médico e ação policial

A irmã foi encaminhada a uma unidade hospitalar, onde recebeu 23 pontos no corte causado pela perfuração. As vítimas registraram ocorrência na delegacia, que solicitou a prisão preventiva do agressor. O pedido foi deferido pela Justiça e cumprido no bairro Cidade de Deus, zona norte de Manaus.

“Elas compareceram à delegacia, e iniciamos os procedimentos, solicitando o pedido de prisão preventiva, a qual foi deferida pela Justiça, e cumprida no bairro Cidade de Deus, zona norte”, finalizou a delegada.

Situação atual do acusado

O homem está à disposição da Justiça e responderá pelos crimes de lesão corporal, ameaça e injúria.

(*) Com informações da assessoria

