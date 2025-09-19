Segurança

Novos meios anônimos ampliam segurança e agilizam ações no Amazonas

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) disponibilizou novos canais para que a população envie denúncias à Divisão de Controle de Denúncias (Dicode). O serviço anônimo pode ser feito pelo número 197, WhatsApp (92) 3667-7575 ou pelo e-mail [email protected]. Durante a fase de testes, uma denúncia sobre ameaça a uma escola permitiu ação rápida, impedindo o ataque.

Canais seguros e anônimos para fortalecer a segurança

A Dicode, vinculada ao DIPJ, é responsável por receber, analisar e encaminhar as denúncias às unidades policiais, garantindo sigilo e agilidade. O número 197 é padrão das Polícias Civis no Brasil, proporcionando uma comunicação simples e segura.

“A partir de hoje, o 197 estará disponível como canal gratuito para denúncias. Também contamos com outros dois meios de contato que funcionarão 24 horas por dia: o WhatsApp (92) 3667-7575 e o e-mail [email protected]. Neste primeiro momento, o 197 contará com atendentes responsáveis por coletar e repassar as informações. Em uma fase posterior, o serviço também passará a operar de forma ininterrupta”, explicou o delegado Denis Pinho, coordenador do DIPJ.

Denúncias que salvam vidas e ajudam em investigações

Segundo o delegado Denis Pinho, todas as denúncias são tratadas com responsabilidade e sigilo para proteger os denunciantes. Além da ameaça à escola, o canal já ajudou na prisão de um suspeito de homicídio no bairro Coroado e na detenção de um homem por extorsão no 15º Distrito Integrado de Polícia.

Até o momento, foram elaborados 21 relatórios de inteligência que auxiliam investigações no Amazonas e outros estados, como Pará, e dão suporte à Polícia Federal.

Opções ampliadas para participação da sociedade

Além do 197, WhatsApp e e-mail, a população pode registrar denúncias pela aba “Denuncie Aqui” no site oficial da PC-AM: www.policiacivil.am.gov.br. O delegado ressaltou que o número 181 da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas seguirá funcionando normalmente, e o 197 será um serviço adicional para ampliar o acesso da população.

“Com os novos canais, a expectativa da Polícia Civil é ampliar o número de denúncias recebidas em todo o estado, especialmente por meio do aplicativo de mensagens, que facilita o envio de fotos, vídeos e documentos”, concluiu Denis Pinho.

(*) Com informações da assessoria

Leia mais: Polícia prende homem em flagrante por agredir e ameaçar prima no interior do AM