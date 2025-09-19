Ação de fiscalização

Ação "Abastecimento Seguro" protege o consumidor e fiscaliza postos em áreas urbanas e ribeirinhas do Amazonas

O Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas (Ipem-AM), órgão delegado do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), encerrou nesta sexta-feira (19) a operação Abastecimento Seguro, iniciada na segunda-feira (15).

A ação tem como objetivo proteger o bolso do consumidor, garantir concorrência leal entre os postos e reforçar a confiança no abastecimento, destacou o diretor-presidente do Ipem-AM, Renato Marinho.

“Ainda encontramos fraudes em bombas de combustíveis em todo o país. Estamos atuando para que o abastecimento seja justo, seguro e transparente”, afirmou o diretor.

Fiscalização em áreas ribeirinhas

A fiscalização também ocorre em postos localizados em áreas de difícil acesso, o que é considerada uma ação diferenciada no Amazonas, onde grande parte da população depende do transporte por rios e do abastecimento em regiões ribeirinhas.

Esses pontos de venda possuem particularidades logísticas e de segurança que exigem atenção redobrada dos órgãos de controle. Para isso, o Ipem conta com a unidade fluvial, permitindo o acesso a localidades em que os rios funcionam como estradas.

No Amazonas, a operação contou com a participação da Agência Nacional de Petróleo e Gás (ANP), do Procon-AM e do Ministério Público (MPAM).

Fraudes eletrônicas em bombas de combustíveis ocorrem quando dispositivos clandestinos, como placas, chips ou softwares adulterados, fazem com que o posto entregue menos combustível do que o indicado no visor. Diferente de falhas técnicas, a adulteração é intencional e pode prejudicar significativamente o consumidor.

A Portaria 227/2022 do Inmetro estabelece tolerância máxima de 0,5%, ou 100 mililitros a cada 20 litros. Postos com irregularidades estão sujeitos a multas que variam de R$ 100 a R$ 1,5 milhão por bomba.

O Ipem-AM realiza fiscalização diária, verificando a segurança, conservação dos equipamentos e precisão da medição. Bombas com fraude identificada devem ser substituídas conforme a Portaria 170/2025 do Inmetro.

Atendimento ao consumidor

Em caso de dúvidas ou denúncias, a população pode entrar em contato com a Ouvidoria do Ipem-AM, pelo telefone 0800 092 2020, de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h, ou pelo Fale Conosco disponível no site www.ipem.am.gov.br.

Leia mais: Manaus terá protesto contra anistia e ‘PEC da Blindagem’