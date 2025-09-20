Campeonato Brasileiro

Glorioso busca reação após tropeços; Galo tenta se afastar da parte de baixo da tabela

Botafogo e Atlético-MG estão prontos para o duelo deste sábado (20), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Glorioso tenta virar a chave após tropeços consecutivos e seguir no grupo de classificação para a Libertadores, enquanto o Galo busca aliviar a pressão na parte de baixo da tabela.

O técnico Davide Ancelotti precisou mexer novamente na equipe por conta de lesões. Alex Telles, com dores musculares, e Danilo, com problema na coxa, estão fora. Marçal e Newton assumem as vagas.

A escalação do Botafogo tem: Léo Linck, Vitinho, Kaio Pantaleão, Alexander Barboza e Marçal; Newton, Marlon Freitas e Savarino; Álvaro Montoro, Santi Rodríguez e Chris Ramos.

Atlético-MG tenta reação fora de casa

Do outro lado, o técnico Jorge Sampaoli, ainda em busca do melhor encaixe desde que assumiu o time, também promove mudanças após o desgaste da partida contra o Bolívar, na altitude de La Paz.

O Galo vai a campo com: Everson, Natanael, Lyanco, Alonso, Vitor Hugo e Caio Paulista; Fausto Vera, Alan Franco, Igor Gomis e Reinier; Hulk.

Ficha técnica – Botafogo x Atlético-MG

Competição: Campeonato Brasileiro – 24ª rodada

Campeonato Brasileiro – 24ª rodada Data e horário: sábado, 20 de setembro, às 18h30 (de Brasília)

sábado, 20 de setembro, às 18h30 (de Brasília) Local: Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro

Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro Transmissão: Prime Video (streaming)

Prime Video (streaming) Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)

Flavio Rodrigues de Souza (SP) Assistentes: Fabrini Bevilaqua Costa e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP)

Fabrini Bevilaqua Costa e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP) VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

Leia mais: Ruivinha de Marte lança single ‘Te Amo, Te Amo, Te Amo’ com clipe