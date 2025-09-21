SSP-AM

Última vez que a cidade apresentou resultado semelhante foi em 2005, com 254 crimes dessa natureza

Entre janeiro e agosto deste ano, Manaus registrou uma queda histórica nos crimes de homicídio. Nesse período, a capital contabilizou 282 casos, segundo a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). Este é o menor número dos últimos 20 anos. A última vez que a cidade apresentou resultado semelhante foi em 2005, com 254 crimes dessa natureza.

De acordo com o secretário de Segurança Pública, Vinícius Almeida, os números refletem os investimentos do Governo do Amazonas em novas tecnologias e no reforço do efetivo das forças de segurança.

“O que estamos vendo agora é o resultado de um planejamento estratégico. Temos mês após mês apresentado reduções históricas em diversos indicadores e o de homicídios era o nosso maior desafio, que estamos buscando baixar cada dia mais”, afirmou o secretário.

Comparativo com anos anteriores

O Centro Integrado de Estatística da SSP-AM mostra que, nos primeiros oito meses de 2025, Manaus registrou 282 homicídios. A redução é expressiva em relação ao mesmo período de 2024, que fechou com 457 casos. É também o menor índice em 20 anos.

“Estamos buscando melhorar os nossos próprios indicadores que estão em constantes reduções. Com esses resultados, não tenho dúvida que iremos fechar o ano como sendo um dos melhores dos últimos 25 anos, em relação aos crimes de homicídios”, ressaltou Almeida.

