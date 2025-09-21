despoluição visual

Mutirão no Bairro já removeu mais de 6,5 toneladas de cabos obsoletos em 13 operações realizadas em vias do Centro da capital amazonense

O prefeito de Manaus, David Almeida, fiscalizou neste domingo (21) mais uma ação de despoluição visual no Centro. Desta vez, os trabalhos se concentraram na rua Quintino Bocaiúva, entre as ruas Marechal Deodoro e Floriano Peixoto.

A iniciativa faz parte do programa “Mutirão no Bairro”, que está há 45 dias em execução. Já foram realizadas 13 operações de retirada de fios e cabos obsoletos, resultando em mais de 6,5 toneladas de material removido em mais de dez ruas e travessas da região central.

“Estamos aqui na Quintino Bocaiúva acompanhando o trabalho de retirada desses fios, que está diminuindo bastante essa poluição visual na cidade de Manaus. Esse é um trabalho contínuo, já estamos aqui há 45 dias trabalhando, já chegamos há mais de seis toneladas de fios e cabos removidos só no centro de Manaus, e o nosso trabalho vai avançar”, afirmou David Almeida.

Operação evita horários de pico

As retiradas ocorrem durante a semana e aos domingos, fora dos horários de maior movimento do comércio e do trânsito.

Segundo o vice-presidente do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), Antonio Peixoto, as mudanças já são perceptíveis no Centro e os trabalhos seguirão até dezembro.

“Temos ainda muitos cabos aéreos da chamada ‘rede morta’, que não é usada há mais de anos. São fios obsoletos que foram deixados nos postes, colocados há mais de 20, 30 anos. Eles perderam a serventia e as operadoras nunca foram obrigadas a retirar. Agora, em parceria com a prefeitura, a concessionária Amazonas Energia e as empresas de telefonia, internet e lógica estão agindo para fazer esta remoção, que só traz benefício, melhorias e segurança para todos, cumprindo uma determinação do prefeito”, comentou.

Impacto no trânsito e na organização urbana

O supervisor de campo da Amazonas Energia, Igor Pedroso, reforçou que a operação é planejada para reduzir impactos na mobilidade.

“A população já pode perceber a melhoria nestas vias. Agora, seguimos com os trabalhos, durante a semana e aos domingos, fazendo a retirada, arrumando a rede e removendo todos os fios e cabos, trazendo organização e segurança”, disse.

Foto: Divulgação

Mutirão no Bairro

Lançado pelo prefeito David Almeida e pelo vice-prefeito e titular da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), Renato Junior, o “Mutirão no Bairro” mobiliza mais de 1.100 servidores de 16 secretarias e órgãos municipais.

A retirada de fios e cabos já passou por vias tradicionais do comércio, como as ruas Marcílio Dias, Doutor Moreira, Guilherme Moreira, Marechal Deodoro e Quintino Bocaiúva, além da travessa do Comércio e das avenidas Joaquim Nabuco e Eduardo Ribeiro.

O Implurb continuará com novas etapas de revitalização, ampliando as frentes de atuação no Centro, com foco em urbanismo, segurança e valorização da cidade.

