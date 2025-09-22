O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou ontem (21) que as manifestações contra a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Blindagem e o Projeto de Lei da Anistia demonstram que a população rejeita esses temas.
“Estou do lado do povo brasileiro. As manifestações de hoje demonstram que a população não quer a impunidade, nem a anistia”, declarou Lula.
A postagem foi feita em sua rede social X (antigo Twitter). No texto, além de incluir um mosaico com seis fotografias dos atos pelo país, o presidente também deu um recado ao Congresso. Lula agradeceu ainda aos artistas que participaram das manifestações e afirmou que esses eventos lembram os anos 1970, durante o processo de redemocratização.
“O Congresso Nacional deve se concentrar em medidas que tragam benefícios para o povo brasileiro”, escreveu o presidente.
As pautas da blindagem e da anistia passaram por votações na Câmara dos Deputados na última semana, enquanto o governo tenta destravar a análise de projetos do Executivo, como o da redução do Imposto de Renda para quem recebe até R$ 5 mil.
Protestos em todo o Brasil
As manifestações contra a PEC da Blindagem e o PL da Anistia ocorreram neste domingo (21) nas 27 capitais brasileiras. Os atos foram convocados por políticos de esquerda, líderes de movimentos sociais, influenciadores e artistas.
Em Manaus, a concentração foi no Centro, com percurso pelas avenidas Getúlio Vargas, Sete de Setembro e Eduardo Ribeiro, até a rua 24 de Maio.
Em outras capitais, como São Paulo e Rio de Janeiro, os protestos reuniram grande público. Na Avenida Paulista e em Copacabana, mais de 41 mil pessoas participaram, segundo estimativa do Monitor do Debate Político da Universidade de São Paulo (USP).
Leia mais: Metade dos brasileiros já fez dívidas por questões emocionais, diz estudo