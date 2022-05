Paul Cabannes apresenta show de Stand-Up neste domingo (8) em Manaus

Manaus (AM) – Pela primeira vez no Amazonas, o humorista Paul Cabannes apresenta neste domingo (8), o show #PARISILEIRO. No Stand-Up, o francês fala sobre as diferenças de comportamento entre brasileiros e franceses.

O Stand-Up Comedy terá sessão única no Teatro Manauara hoje (8), às 19h. Os ingressos estão disponíveis no site www.ingressodigital.com .

As curiosas observações do francês fizeram com que ganhasse milhões de seguidores nas redes sociais.

Paul Cabannes nasceu em Paris e se mudou para o Brasil em 2015. Já teve 14 profissões antes de se tornar humorista profissional. No espetáculo ‘#PARISILEIRO’, ele compartilha fatos de sua visão sobre o Brasil. “No Stand-Up eu passo as minhas experiências como um francês morando no Brasil”, disse.

De acordo com o humorista, seu espetáculo exibe traços do brasil e dos brasileiros por meio de uma nova perspectiva.

“De certa forma, eu passo uma visão. No espetáculo, ajudo o brasileiro a ter uma outra visão sobre o Brasil e isso pode ser bem diferente do que, talvez, ele tenha. Tudo isso com humor e com a visão de homem estrangeiro”, explica Paul.

Sobre sua relação com o Brasil, ele é direto ao definir com uma só palavra: “Amor”.

Primeira vez em Manaus

O humorista conta que recebeu várias mensagens de fãs da capital amazonense e que o desejo em conhecer Manaus não é de hoje.

“Nós, os franceses, conhecemos a cidade de Manaus porque se trata de uma cidade lendária. É uma cidade que está no meio da Amazônia. Tem toda uma glamourização da cidade de Manaus na França”, conta Paul.

Com a aproximação da data do espetáculo, o humorista não esconde a ansiedade para a primeira apresentação no Amazonas. “Eu já tinha ouvido falar de Manaus antes de vir para o Brasil, na verdade. E é por isso que eu estou muito feliz em conhecer pela primeira vez”, comemora.

Serviço

Stand Up | Paul Cabannes | #PARISILEIRO

Data: 08/05

Horário: 19h

Valor: R$ 40 (meia) R$ 80 (inteira)

Vendas: www.ingressodigital.com

Duração: 90 Minutos

Classificação: Livre

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Cantor amazonense Arlley Souza lança música em homenagem à mãe

Livros que fala sobre verdades da maternidade é lançado

Projeto cultural retrata histórias de famílias na pandemia