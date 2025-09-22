Senado

Senador afirmou que políticos não podem buscar privilégios e classificou propostas como mecanismos de impunidade

O senador Omar Aziz (PSD-AM) se posicionou contra a PEC da Blindagem e o PL da Anistia, aprovados na Câmara dos Deputados e que visam proteger parlamentares de serem responsabilizados por crimes. O parlamentar afirmou que “quem escolhe servir ao povo não pode buscar privilégios”.

Em postagem nas redes sociais nesta segunda-feira (22), o senador afirmou que os parlamentares já têm prerrogativas e que não precisam de novos privilégios que não valem para a população.

“A vida pública exige responsabilidade e transparência. Quem escolhe servir ao povo não pode buscar privilégios que afastam a política daquilo que realmente importa: trabalhar com clareza, compromisso e respeito à sociedade. Pois o Brasil precisa de confiança nas instituições, não de novos mecanismos de impunidade”, disse o senador.

Vale ressaltar que Omar Aziz é líder do Partido Social Democrático (PSD), que atualmente possui a maior bancada do Senado, com 15 parlamentares. O partido também preside a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), por onde a proposta terá que passar para análise.

Manifestações contra as propostas

As manifestações contra a PEC da Blindagem e o PL da Anistia ocorreram neste domingo (21) nas 27 capitais brasileiras. Os atos foram convocados por políticos de esquerda, líderes de movimentos sociais, influenciadores e artistas.

Em Manaus, o ato começou por volta das 8h, na avenida Getúlio Vargas, no Centro. De lá, os manifestantes seguiram em caminhada pacífica até a Avenida Sete de Setembro. O público carregava faixas e cartazes com mensagens como “Não à PEC da Bandidagem”, “Sem anistia para golpistas” e “Brasil quer justiça”.

Manifestações em Manaus contra PEC da Blindagem e PL da Anistia (Foto: Divulgação)

Em outras capitais, como São Paulo e Rio de Janeiro, os protestos reuniram grande público. Na Avenida Paulista e em Copacabana, mais de 41 mil pessoas participaram, segundo estimativa do Monitor do Debate Político da Universidade de São Paulo (USP).

