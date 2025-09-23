Assassinatos

As vítimas foram assassinadas na tarde desta segunda-feira (21).

Uma mulher, identificada apenas como Etiene, foi morta com aproximadamente 17 tiros na tarde desta segunda-feira (22), na comunidade Parque São Pedro, na Zona Oeste de Manaus. Ela foi baleada ao voltar da academia e chegou a ser socorrida, mas não resistiu. O crime ocorreu em um beco da rua São Pedro.

Segundo familiares, Etiene estava chegando em casa quando foi surpreendida por um homem encapuzado em uma motocicleta preta. O suspeito atirou várias vezes contra a vítima, que foi atingida por cerca de 17 disparos. A mulher foi socorrida por vizinhos e levada em uma picape para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Campos Sales, mas morreu logo após dar entrada na unidade hospitalar. A motivação para o crime ainda é desconhecida.

O caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Segunda vítima do dia

Na mesma tarde, em outro ponto da cidade, uma segunda mulher foi assassinada. Adriana Andrade Gomes foi executada dentro de sua própria casa, na Colônia Terra Nova, na Zona Norte.

De acordo com a perícia, Adriana foi atingida por três tiros na cabeça e no rosto, possivelmente à queima-roupa, enquanto pegava algo na geladeira. A quantidade de suspeitos e o veículo usado na fuga ainda são desconhecidos. A DEHS também investiga este caso.

