Festival

Cantor se apresenta no festival de hambúrguer no Shopping Ponta Negra, com entrada gratuita e experiência VIP.

O cantor Di Ferrero se apresenta pela primeira vez em show solo em Manaus neste fim de semana, durante o Zona Food – Edição Hambúrguer, realizado no Shopping Ponta Negra nos dias 27 e 28 de setembro. O festival mistura música, gastronomia e diversão para toda a família, com entrada gratuita no estacionamento externo L1.

Ferrero esteve em Manaus pela última vez em agosto de 2023, com a banda NX Zero, atualmente em pausa. Desde 2018, ele investe na carreira solo, com parcerias nacionais e internacionais, como Luccas Carlos e Nelly Furtado, explorando um estilo diferente de sua trajetória na banda.

No Zona Food, o artista encerra o festival no domingo (28). A programação também inclui palestras, desafios gastronômicos e apresentações do influenciador Ricardo Corbucci.

Zona Food reúne gastronomia e música no Ponta Negra

O evento é considerado o maior festival de hambúrguer do Norte do Brasil. Além da programação musical, oferece a Experiência VIP, com degustação de mini-hambúrgueres, kit personalizado e acesso exclusivo.

Os ingressos VIP estão disponíveis na plataforma Sympla, a partir de R$ 200 (individual) e R$ 300 (casal/dupla) no sábado. No domingo, custam R$ 300 (individual) e R$ 400 (casal/dupla).

Programação do Zona Food – Edição Hambúrguer

Sábado (27/09):

Palestra “O Hambúrguer Perfeito” com os chefs Fabrício e Amanda

Palestra com Júnior Peto e Aline Franco (John’s Burgers)

Palestra com Leandro e Jéssica (JSK Burgers)

Desafio gastronômico ao vivo com Ricardo Corbucci

Show da banda Chora Cachorro

Domingo (28/09):

Dinâmicas com patrocinadores

Apresentação da banda Reckless

Show de Andy Fonseca

Encerramento com Di Ferrero

