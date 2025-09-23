Operação Ybirá

O grupo invadiu uma área de preservação permanente localizada às margens de um igarapé.

Nove pessoas foram indiciadas por crimes ambientais e associação criminosa após a Operação Ybirá, deflagrada pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM). O grupo invadiu uma área de preservação no bairro Tarumã, zona oeste de Manaus, onde destruíram florestas e realizaram loteamento ilegal.

A investigação, conduzida pela Delegacia Especializada em Meio Ambiente e Urbanismo (DEMA), revelou que os criminosos desmataram uma área de preservação permanente (APP) e construíram moradias sem autorização. Eles perfuraram poços e cortaram árvores em uma área protegida (APA-Tarumã), causando sérios danos ao ecossistema local.

A delegada Juliana Viga, da DEMA, informou que o grupo também é investigado por outros crimes, como impedir a regeneração de florestas e causar danos a unidades de conservação. “Com base nas provas, deflagramos a operação hoje”, explicou a delegada.

As nove lideranças da invasão foram levadas à delegacia, onde prestaram depoimento. Os crimes cometidos são graves, e a investigação prossegue para apurar a extensão total dos danos.

A Operação Ybirá faz parte de uma série de ações da PC-AM contra organizações criminosas que atuam em áreas preservadas de Manaus. A polícia já remeteu 15 inquéritos à Justiça relacionados a esses crimes, e outros ainda estão em andamento.

Leia mais:

Turismo sem penas: campanha alerta turistas em Parintins sobre crime ambiental