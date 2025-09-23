Polícia Civil

A Polícia Civil de São Paulo de Olivença prendeu o homem por comércio ilegal de armas de fogo e munições.

Um homem de 37 anos foi preso em São Paulo de Olivença, no interior do Amazonas, suspeito de comércio ilegal de armas de fogo. A Polícia Civil, por meio da 52ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), apreendeu um verdadeiro arsenal em uma operação que cumpriu um mandado de busca e apreensão.

A ação resultou na descoberta de quatro espingardas, uma pistola e diversas munições, além de R$ 6 mil em dinheiro. O material foi encontrado tanto na casa do suspeito quanto em uma balsa de sua propriedade.

Segundo o delegado Igor Nunes, a polícia encontrou na residência uma espingarda e 19 munições. Na balsa, a busca foi ainda mais produtiva: foram localizadas mais três espingardas, uma pistola calibre 380 com munições, e 55 munições de outros calibres.

Além do arsenal, a polícia encontrou ferramentas, molas e outras peças usadas na manutenção de armamentos. Também havia uma luneta e os R$ 6 mil em espécie. O grande número de itens e o dinheiro indicam a prática de comércio ilegal.

O suspeito alegou que cobrava entre R$ 200 e R$ 400 para fazer a manutenção das armas. Ele já tinha registro criminal pelo mesmo tipo de crime e agora foi autuado em flagrante. O homem permanece à disposição da Justiça.

