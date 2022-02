Homem é preso com armas em beco na Compensa 2

Manaus (AM) – Foi após denúncia anônima que equipes da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) chegaram até Italo da Silva Brito, de 20 anos, em um beco no bairro Compensa, na zona Oeste de Manaus. Ele foi preso com armas.

De acordo com policiais da Secretaria Executiva-Adjunta de Operações (Seaop), que atuaram na ação, a denúncia apontava que Ítalo estava guardando armas de fogo dentro de uma casa, situada em um beco nas proximidades da rua Natal.

Os policiais foram ao local e encontraram o suspeito. Durante buscas na residência foi encontrada uma sacola, que estava com três armas de fogo, sendo uma pistola calibre 380 e dois revólveres calibre 38.

Ítalo foi preso em flagrante e encaminhado ao 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

O suspeito deve responder por porte ilegal de arma de fogo e será levado a Audiência de Custódia.

