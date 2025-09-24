Submundo Digital

Operação mirou usuário que difundia conteúdos racistas e injuriosos na internet.

Na manhã desta quarta-feira (24), a Polícia Federal deflagrou em Manaus a Operação Submundo Digital para prender um homem responsável por divulgar vídeos com conteúdo racista, discriminatório, injurioso e ameaçador na internet. Além do mandado de prisão preventiva, a PF cumpriu um mandado de busca e apreensão contra o investigado.

Durante a investigação, as autoridades identificaram o usuário que publicava em uma plataforma online gratuita vídeos contendo graves ofensas à honra e dignidade de autoridades públicas, servidores, membros das forças de segurança e do sistema de justiça.

Na operação, foram apreendidos equipamentos eletrônicos que passarão por perícia técnica para ajudar nas investigações. A Polícia Federal continuará analisando os materiais e rastreando as conexões usadas para disseminar os conteúdos ilegais.

O suspeito pode ser indiciado pelos crimes de racismo, injúria racial, injúria, difamação, ameaça e incitação ao crime, com penas que podem somar até 16 anos de prisão.

Leia mais

PF prende presidente de escola de samba em operação contra tráfico e lavagem de dinheiro