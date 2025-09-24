Especialização

Escola Pública de Trânsito oferece cursos de especialização, direção defensiva e primeiros socorros.

O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), por meio da Escola Pública de Trânsito (Eptran), abriu inscrições para 500 vagas em cursos gratuitos de trânsito, que ocorrerão durante todo o mês de outubro, em turnos matutino, vespertino, noturno e aos sábados.

Cronograma de cursos

Turno matutino:

1º de outubro: Especialização para Condutor de Veículo de Emergência (25 vagas)

6 de outubro: Direção Defensiva, Especialização para Mototaxistas e Condutor de Transporte Escolar (25 vagas cada)

29 de outubro: Atualização de CNH (25 vagas)

Turno vespertino:

6 de outubro: Especialização para Mototaxista (25 vagas)

14 de outubro: Atualização de CNH (50 vagas) e Reciclagem de Condutor Infrator (25 vagas)

Turno noturno:

1º de outubro: Especialização para Condutor de Veículo de Emergência (25 vagas)

6 de outubro: Especialização para Condutor de Transporte Coletivo de Passageiros (25 vagas)

15 de outubro: Especialização para Condutor de Transporte Escolar (25 vagas)

Sábados:

11 de outubro: cursos de Primeiros Socorros em Condições Adversas, Atualização de Condutor de Transporte Escolar, Passageiros e Veículo de Emergência, Monitor Escolar, Direção Defensiva, Atualização de Instrutor de Trânsito e Mecânica Básica para Motociclista (25 vagas cada).

Como se inscrever

As inscrições vão até dois dias antes do início de cada curso, conforme disponibilidade.

Cursos de Direção Defensiva, Monitor Escolar, Mecânica Básica e Primeiros Socorros: inscrição presencial na Eptran , Posto Detran-AM no Shopping Manaus Via Norte , Monte das Oliveiras, zona norte. Atendimento de segunda a sexta, das 9h às 15h.

inscrição presencial na , Posto Detran-AM no , Monte das Oliveiras, zona norte. Atendimento de segunda a sexta, das 9h às 15h. Demais cursos: inscrição em qualquer posto de atendimento do Detran-AM.

Documentos necessários: CNH e comprovante de residência. Para Monitor Escolar: RG ou CNH, certificado de escolaridade mínimo Ensino Fundamental II e certidão negativa da Polícia Federal.

Mais informações: (92) 98557-2767, 3643-0092 ou 3643-0057.

