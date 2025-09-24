O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), por meio da Escola Pública de Trânsito (Eptran), abriu inscrições para 500 vagas em cursos gratuitos de trânsito, que ocorrerão durante todo o mês de outubro, em turnos matutino, vespertino, noturno e aos sábados.
Cronograma de cursos
Turno matutino:
- 1º de outubro: Especialização para Condutor de Veículo de Emergência (25 vagas)
- 6 de outubro: Direção Defensiva, Especialização para Mototaxistas e Condutor de Transporte Escolar (25 vagas cada)
- 29 de outubro: Atualização de CNH (25 vagas)
Turno vespertino:
- 6 de outubro: Especialização para Mototaxista (25 vagas)
- 14 de outubro: Atualização de CNH (50 vagas) e Reciclagem de Condutor Infrator (25 vagas)
Turno noturno:
- 1º de outubro: Especialização para Condutor de Veículo de Emergência (25 vagas)
- 6 de outubro: Especialização para Condutor de Transporte Coletivo de Passageiros (25 vagas)
- 15 de outubro: Especialização para Condutor de Transporte Escolar (25 vagas)
Sábados:
- 11 de outubro: cursos de Primeiros Socorros em Condições Adversas, Atualização de Condutor de Transporte Escolar, Passageiros e Veículo de Emergência, Monitor Escolar, Direção Defensiva, Atualização de Instrutor de Trânsito e Mecânica Básica para Motociclista (25 vagas cada).
Como se inscrever
As inscrições vão até dois dias antes do início de cada curso, conforme disponibilidade.
- Cursos de Direção Defensiva, Monitor Escolar, Mecânica Básica e Primeiros Socorros: inscrição presencial na Eptran, Posto Detran-AM no Shopping Manaus Via Norte, Monte das Oliveiras, zona norte. Atendimento de segunda a sexta, das 9h às 15h.
- Demais cursos: inscrição em qualquer posto de atendimento do Detran-AM.
Documentos necessários: CNH e comprovante de residência. Para Monitor Escolar: RG ou CNH, certificado de escolaridade mínimo Ensino Fundamental II e certidão negativa da Polícia Federal.
Mais informações: (92) 98557-2767, 3643-0092 ou 3643-0057.
