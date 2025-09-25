Gaeco

Prisões, bloqueios de contas e apreensão de bens fazem parte da ação que mira facções criminosas e empresas de fachada.

Uma ação integrada entre os Ministérios Públicos de Minas Gerais, Amazonas, Rio de Janeiro e Espírito Santo, por meio de seus Grupos de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaecos), resultou na deflagração da operação Custos Fidelis, na manhã desta quinta-feira (25), em Manaus e Tabatinga. A ofensiva contou ainda com o apoio da Diretoria de Inteligência das Polícias Civil e Militar de Minas e da Polícia Civil do Amazonas, consolidando uma articulação nacional no enfrentamento ao crime organizado.

A operação cumpriu 48 mandados de prisão e 84 de busca e apreensão em quatro estados, além de bloquear judicialmente R$ 223,5 milhões em contas bancárias e criptoativos, valores que, juntos, somam mais de R$ 18 bilhões, segundo o MPMG. Também foram apreendidos oito veículos e um imóvel de luxo avaliado em R$ 3,9 milhões na Praia do Patacho (AL).

Em Manaus, quatro mandados de busca foram cumpridos em empresas de fachada, enquanto em Tabatinga, um mandado de prisão estava em andamento até 10h30 desta quinta-feira.

Estrutura empresarial do crime

As investigações revelaram que a facção Família Teófilo Otoni (FTO), ligada ao Comando Vermelho (CV), operava como uma “empresa do crime”, com núcleos especializados em logística, finanças e ataques armados. O grupo utilizava empresas de fachada nos setores de gás, internet, câmbio e, principalmente, comércio atacadista de pescados, movimentando milhões e usando criptoativos para dificultar o rastreamento.

Segundo o coordenador do Centro de Apoio Operacional de Combate ao Crime Organizado (Caocrimo-AM), Leonardo Tupinambá, a cooperação entre os Gaecos estaduais foi determinante para o êxito da operação. “Empresas de fachada localizadas no Amazonas funcionavam como hubs nacionais de aquisição de drogas, abastecendo facções em diversos estados”, afirmou. Ele destacou que o trabalho conjunto permitiu identificar depósitos pulverizados e a ocultação de valores via criptomoedas, evidenciando a eficácia da atuação coordenada.

A operação Custos Fidelis representa mais um marco na estratégia nacional de combate ao crime organizado, ao sufocar financeiramente organizações criminosas e reforçar o compromisso dos Ministérios Públicos em atuar de forma articulada no enfrentamento às facções.

