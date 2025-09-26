Feminicídio

Suspeito confessou o crime, motivado por ciúmes, e indicou à polícia o local onde ocultou o corpo da vítima de 32 anos.

Um homem de 43 anos foi preso em flagrante, na tarde de quarta-feira (24/09), em Boca do Acre (a 1.028 quilômetros de Manaus), acusado de matar a ex-companheira, de 32 anos, ocultar o corpo e manter armas de fogo de forma ilegal. A ação foi realizada pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da 61ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP).

Investigação do desaparecimento

Segundo o delegado Gustavo Kallil, as investigações tiveram início após a família registrar o desaparecimento da vítima na segunda-feira (22/09). Durante diligências na residência do suspeito, localizada no bairro Platô do Piquiá, os policiais encontraram armas de fogo, o que resultou em mais uma autuação contra ele.

Confissão e localização do corpo

Na delegacia, o homem confessou o feminicídio e indicou o local onde havia ocultado o corpo. Conforme relatado, o crime foi motivado por ciúmes. O cadáver da vítima foi encontrado em uma área alagada no quilômetro 26 da BR-317, com apoio do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

Prisão preventiva

O delegado representou pela prisão preventiva do acusado, que responderá por feminicídio, ocultação de cadáver e posse ilegal de arma de fogo. Ele passará por audiência de custódia nesta quinta-feira (25/09) e permanecerá à disposição da Justiça.

