Operação

Sete integrantes de grupo criminoso foram presos em ação da Polícia Civil e Militar.

Uma quadrilha foi presa em Envira (AM) durante a Operação Red Flag 3, deflagrada pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) com o apoio da Polícia Militar (PMAM), nesta sexta-feira (26/09). Sete integrantes do grupo criminoso, investigado por tráfico de drogas e homicídios, tiveram mandados de prisão preventiva cumpridos.

Segundo o delegado Henrique Maciel, todos os presos pertencem ao mesmo grupo. Esta é a terceira fase da operação, que visa combater a expansão e o domínio do grupo criminoso em Envira.

“Investigávamos os alvos há cerca de 10 meses. As ordens judiciais foram decretadas pela Vara de Plantão da Comarca de Envira. Hoje, com o apoio da Polícia Militar, cumprimos os mandados contra sete pessoas, sendo seis homens e uma mulher”, informou o delegado.

Todos os detidos responderão pelos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e homicídio. Eles passarão por audiência de custódia e permanecerão à disposição da Justiça.

Leia mais:

