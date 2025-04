Quadrilha é presa por torturar adolescente em Manacapuru

Quatro homens, de idades entre 18 e 26 anos, foram presos em flagrante por envolvimento no sequestro de um adolescente, de 17 anos, ocorrido na noite de terça-feira (22), no município de Manacapuru, interior do Amazonas.

A equipe do 9º BPM foi acionada para verificar uma situação de sequestro, onde a vítima teria sido levada da casa dele por um grupo. Segundo as informações, a vítima teria sido obrigada a subir numa motocicleta vermelha.

Buscas

Os PMs fizeram contato com os familiares do adolescente, que relataram o suposto paradeiro do jovem, que seria uma rua por trás de usina elétrica de uma estrada, naquele município.

Diante das informações, os PMs chegaram ao local e deparam-se com uma motocicleta com as mesmas características repassadas pelos familiares e ouviram gritos de “socorro” vindo de dentro de uma casa, possivelmente abandonada.

A equipe policial fez o cerco e encontrou seis homens que torturaram a vítima. Dois integrantes do bando fugiram em direção a mata, ao perceberem a aproximação dos PMs. Os outros quatro foram presos em flagrante e uma arma de fogo apreendida. O caso foi encaminhado à Delegacia Interativa de Polícia de Manacapuru.

Denúncia

A Polícia Militar do Amazonas orienta a população a informar imediatamente qualquer ação criminosa, por meio do disque-denúncia 181 ou pelo 190. A identidade do denunciante será mantida em sigilo.

