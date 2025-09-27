Operação

Mais de uma tonelada de drogas é retirada de circulação em ação coordenada.

Nesta sexta-feira (26), a Polícia Federal realizou a incineração de 1,4 toneladas de drogas. A ação também contou com a presença de representantes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Entre os materiais incinerados estavam maconha pasta base e cocaína, apreendidos em operações realizadas ao longo dos últimos meses.

A incineração foi realizada em local previamente autorizado pela Justiça, seguindo rígidos protocolos de segurança e critérios técnicos para garantir a neutralização dos entorpecentes de forma segura e ambientalmente adequada.

