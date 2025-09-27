Polícia Federal

Passageira iria para Fortaleza e transportava duas malas e uma mochila de pequeno porte.

Uma mulher foi presa com 23 quilos de maconha que tinham como destino Fortaleza (CE). A ação foi feita pela Polícia Federal, durante operação de rotina no aeroporto internacional Eduardo Gomes, na sexta-feira (26).

A prisão em flagrante aconteceu na área restrita de embarque do terminal doméstico. A passageira transportava duas malas e uma mochila de pequeno porte. Após abordagem policial, a mulher foi conduzida ao setor de inspeção, onde suas bagagens passaram pelo aparelho de raio-x.

A análise revelou conteúdo suspeito em que apontaram 23 quilos de maconha acondicionados no

interior das malas. A mulher foi presa em flagrante e levada à Superintendência da Polícia Federal no

Amazonas, onde foi autuada pelo crime de tráfico de drogas. Ela permanece à disposição

da Justiça.

(*) Com informações da assessoria