Uma mulher foi presa com 23 quilos de maconha que tinham como destino Fortaleza (CE). A ação foi feita pela Polícia Federal, durante operação de rotina no aeroporto internacional Eduardo Gomes, na sexta-feira (26).
A prisão em flagrante aconteceu na área restrita de embarque do terminal doméstico. A passageira transportava duas malas e uma mochila de pequeno porte. Após abordagem policial, a mulher foi conduzida ao setor de inspeção, onde suas bagagens passaram pelo aparelho de raio-x.
A análise revelou conteúdo suspeito em que apontaram 23 quilos de maconha acondicionados no
interior das malas. A mulher foi presa em flagrante e levada à Superintendência da Polícia Federal no
Amazonas, onde foi autuada pelo crime de tráfico de drogas. Ela permanece à disposição
da Justiça.
