BR-319

Obra, orçada em R$ 43 milhões, já recebeu pavimentação asfáltica e passa pelos últimos retoques de sinalização

O senador Eduardo Braga (MDB-AM), candidato à reeleição ao Senado, participou neste sábado (27) da 8ª Conferência de Liderança Política da Assembleia de Deus (Colpadam), realizada no Complexo Canaã, em Manaus. Durante o encontro, o parlamentar anunciou que a nova ponte sobre o rio Curuçá, na BR-319, será liberada para o tráfego na próxima segunda-feira (29).

A obra, orçada em R$ 43 milhões, já recebeu pavimentação asfáltica e passa pelos últimos retoques de sinalização. O senador ressaltou a importância estratégica da rodovia e disse que a BR-319 é vital para a integração do Amazonas:

“A BR-319 não é apenas uma estrada. É uma estrada que faz a diferença em muitos momentos entre a vida e a morte”, frisou.

Braga lembrou que a antiga ponte desabou em 28 de setembro de 2022 e destacou o simbolismo da entrega.

“Hoje, dia 27 de setembro de 2025, a ponte está reerguida, construída, pronta e segunda-feira liberada para o tráfego. Muitos não acreditavam, mas nós lutamos e vencemos.”

O senador também falou sobre os próximos passos na rodovia e sobre o impacto do projeto.

“Eu acredito que nós vamos receber esta licença abençoada de instalação para licitar, se Deus quiser, e Deus quer a BR-319 toda para garantir a interligação de mais de 5 milhões de brasileiros com o resto do país”.

Braga aproveitou para ligar as obras a um plano mais amplo de desenvolvimento logístico e energético do Amazonas, citando a necessidade de redundância no fornecimento de energia e a atração de investimentos industriais para a região.

Garimpo

Sobre as operações de repressão ao garimpo ilegal no rio Madeira, Braga voltou a criticar a atuação da Polícia Federal. O senador afirmou que as ações foram desproporcionais e descreveu cenas de risco aos civis e às comunidades ribeirinhas. A Polícia Federal concluiu a Operação Boiúna entre 10 e 24 de setembro de 2025, inutilizando 277 dragas utilizadas na extração ilegal de ouro. A PF estimou prejuízo direto de R$ 38 milhões às estruturas criminosas e um impacto consolidado de R$ 1.086.274.933,20 ao crime organizado, segundo laudos periciais.

O senador também comentou as medidas de combate ao crime. “Combater o narcotráfico é dever de todos nós, combater a lavagem de dinheiro é dever de todos nós, mas agir de forma desproporcional contra civis inocentes é desumano”, enfatizou.

Reeleição

O senador também reafirmou sua pretensão de disputar a reeleição ao Senado pelo MDB-AM e vinculou sua plataforma a projetos de infraestrutura, geração de emprego e pacificação social no Amazonas.

O Colpadam encerra neste sábado e, em dois dias de programação, reuniu mais de 800 lideranças religiosas e políticas, entre prefeitos, vereadores, secretários municipais e conselheiros tutelares, no Auditório da Sede Administrativa no Centro de Convenções Canaã, localizado na avenida General Rodrigo, bairro Japiim, Zona Sul.