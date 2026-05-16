Política

O episódio ocorreu durante o evento que marcou o anúncio oficial da pré-candidatura de Ciro Gomes ao governo cearense

O ex-ministro e pré-candidato ao Governo do Ceará, Ciro Gomes (PSDB), interrompeu um discurso neste sábado (16) após confundir um gesto feito por um apoiador com um símbolo supostamente ligado à facção criminosa Comando Vermelho. O episódio aconteceu durante o lançamento de sua pré-candidatura em Fortaleza.

Durante a fala, Ciro chegou a pedir a prisão do homem ao interpretar o sinal feito pelo militante como uma referência ao grupo criminoso. “Meu irmão, você tá querendo ser preso? Vai começar aqui. O cara tá fazendo o símbolo do Comando Vermelho ali. Prende ele”, disse Ciro.

Veja o vídeo:

Apoiador faz C de Ciro Gomes, que confunde o gesto com símbolo do Comando Vermelho: "tá querendo ser preso?", disse o pré-candidato pic.twitter.com/BQwHlyQDDZ — Portal Em Tempo (@portalemtempo) May 16, 2026

Pouco depois, o político foi avisado de que havia interpretado a situação de forma errada. Em seguida, pediu desculpas publicamente ao apoiador. “Desculpa aí, é porque sou vigilante. […] Desculpa aí irmão, eu entendi errado”, disse.

Segundo Ciro, o militante fazia um gesto com as letras “C” e “V”, o que levou ao mal-entendido.

O episódio ocorreu durante o evento que marcou o anúncio oficial da pré-candidatura de Ciro Gomes ao governo cearense nas eleições de 2026. No discurso, ele também fez críticas à atual gestão estadual e afirmou que pretende convidar o ex-prefeito Roberto Cláudio para compor sua chapa como vice-governador.

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