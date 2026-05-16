Política

Em comparação com o levantamento feito em abril, Lula caiu um ponto percentual

Pesquisa divulgada neste sábado (16) pelo instituto Datafolha mostra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na frente das intenções de voto para o primeiro turno da eleição presidencial, com 38%. O senador Flávio Bolsonaro (PL) aparece logo atrás, com 35%, mantendo um cenário de disputa apertada entre os dois.

Em comparação com o levantamento feito em abril, Lula caiu um ponto percentual, enquanto Flávio manteve o mesmo índice. A maior parte das entrevistas foi feita antes da divulgação de mensagens envolvendo o senador e o banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master. O caso veio à tona após reportagem apontar que o empresário teria ajudado a financiar um filme sobre Jair Bolsonaro. Flávio nega qualquer irregularidade.

A pesquisa ouviu 2.004 pessoas entre os dias 12 e 13 de maio. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Outros nomes aparecem bem atrás: Ronaldo Caiado (PSD) e Romeu Zema (Novo) têm 3% cada, enquanto Renan Santos (Missão) soma 2%.

Em um segundo cenário, com a entrada de Ciro Gomes (MDB), Lula aparece com 37% e Flávio Bolsonaro com 34%, mantendo empate técnico.

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