Índia

Criança foi localizada por um pastor de gado em meio a uma pilha de pedras

Um bebê de apenas duas semanas foi encontrado abandonado no distrito de Bhilwara, em Rajasthan, na Índia, em circunstâncias descritas como chocantes. A criança tinha uma pedra dentro da boca e os lábios colados, possivelmente para evitar que chorasse e chamasse atenção.

O bebê foi localizado por um pastor de gado em meio a uma pilha de pedras. O homem retirou imediatamente o objeto da boca da criança, que começou a chorar em seguida.

Levada para o Bijolia Government Hospital, a vítima foi avaliada por médicos, que estimaram sua idade entre 15 e 20 dias. Além da pedra, havia fita adesiva na boca e nas pernas do bebê.

A polícia investiga o caso e analisa registros de hospitais da região para identificar mulheres que deram à luz recentemente. Moradores locais também estão sendo ouvidos na tentativa de localizar os pais. Enquanto isso, o bebê permanece sob cuidados médicos.