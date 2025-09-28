Tabela

Bahia venceu o Verdão por 1 a 0 no duelo válido pela 25ª rodada

O Palmeiras foi até a Arena Fonte Nova com o objetivo de sair líder do Campeonato Brasileiro. Mas o Bahia não facilitou e venceu o Verdão por 1 a 0 no duelo válido pela 25ª rodada.

Ademir foi o autor do gol da vitória. Ele estava há mais de um mês sem jogar por lesão e entrou no segundo tempo. No primeiro turno, o Bahia também venceu o Palmeiras, no Allianz Parque. O duelo também foi 1 a 0, com gol de Kayky.

Com a vitória, o Bahia chega a aos 40 pontos, na sexta posição, e se aproxima do G4. O Mirassol é o quarto colocado, com 42.

O Palmeiras, por sua vez, perdeu a chance de assumir a liderança da tabela. O Verdão fica com 49 pontos, em terceiro lugar.