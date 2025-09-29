Operação

Operação Lança garante aproximação com a comunidade, fortalecendo a segurança de comerciantes, turistas e moradores.



Para garantir ainda mais a segurança na área central da capital, o Regimento de Policiamento Montado Coronel Bentes (RPMon) da Polícia Militar do Amazonas (PMAM) completou, neste mês de setembro, seis meses de atuação da Operação Lança no Centro de Manaus, zona sul da cidade. A ação, que conta diariamente com 20 policiais militares, tem como objetivo reduzir os índices criminais na região e proporcionar maior tranquilidade a comerciantes, turistas e moradores da região.

De acordo com o comandante do RPMon, major João Pedro Queiroz, a operação tem obtido resultados expressivos desde sua implantação. A Operação Lança é mais uma ação da Polícia Militar do Amazonas que visa reduzir os índices criminais em toda região, neste caso, na área central de Manaus, que concentra comércio, fluxo de turistas, moradores e portos.

“Nestes seis meses, alcançamos uma redução significativa nos crimes, incluindo apreensão de armas brancas, entorpecentes, prisão de foragidos e combate a pequenos delitos. Esse trabalho tem garantido mais segurança e aproximado ainda mais a PM da população”, afirmou.

O comandante do RPMon destacou, ainda, que a presença da cavalaria gera uma relação diferenciada com a sociedade. “O cavalo traz uma figura carismática e acolhedora, o que facilita a interação entre policiais e cidadãos. Apesar de ser considerada uma tropa de choque, a cavalaria tem esse papel de proximidade, reforçando a confiança da comunidade no trabalho da Polícia Militar”, explicou.

Além da atuação policial, o impacto da Operação Lança também é percebido diretamente pelo setor comercial. O presidente da Associação Comercial do Amazonas (ACA), Bruno Loureiro Pinheiro, ressaltou a importância da presença diária da cavalaria no Centro da capital amazonense.

“Vemos com muita alegria e satisfação que a cavalaria completa seis meses no Centro da cidade. E a gente acompanha e sabe que todos os dias eles fazem seu trabalho de patrulhamento com a abordagem. Temos um feedback muito positivo como a apreensão de arma branca, drogas e pequenos delitos. O comércio e os lojistas, e eu como morador, vemos como um lado muito positivo essa parceria com a cavalaria, conseguindo atingir pontos turísticos, ruas, feiras e mercados”, declarou o presidente da ACA.

