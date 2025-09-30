Tentativa de homicídio

Crime ocorreu após o agressor confundir a vítima com outra pessoa durante retorno de festa no interior do Amazonas

Um homem de 22 anos foi preso em flagrante, na segunda-feira (29), por tentativa de homicídio contra um adolescente indígena de 16 anos, no município de Carauari, interior do Amazonas.

Vítima foi atacada ao retornar de festa

Segundo a delegada Renata Viana, o caso ocorreu por volta das 5h da manhã, quando o adolescente voltava da festa de aniversário da cidade. Ele deu entrada no hospital municipal com diversas lesões causadas por golpes de terçado.

“Diante disso, nos deslocamos ao hospital, ocasião em que a vítima relatou que o crime aconteceu por volta das 5h segunda-feira, quando ela estava retornando da festa de aniversário do município. O adolescente contou que o homem o atingiu com golpes de terçado, em razão de tê-lo confundido com outra pessoa”, afirmou a delegada.

Agressor também ameaçou família da vítima

Ainda conforme a delegada, testemunhas relataram que o agressor havia se desentendido com outra pessoa, o que reforça a versão apresentada pelo adolescente. Após o ataque, o homem foi até a residência dos familiares da vítima, em uma comunidade da região, e os ameaçou, dizendo que colocaria fogo no local.

Prisão e encaminhamento à Justiça

Após diligências, a equipe policial localizou o suspeito em sua casa, no bairro São José 2. Ele foi preso em flagrante e teve a conversão da prisão representada para preventiva. O homem será apresentado em audiência de custódia e permanecerá à disposição do Poder Judiciário.

“A equipe policial realizou diligências e localizou o indivíduo em sua residência no bairro São José 2, em Carauari. Foi representada pela conversão da prisão em flagrante para preventiva e o autor será encaminhado para audiência de custódia”, finalizou a delegada.

(*) Com informações da assessoria

