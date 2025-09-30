Depca

Polícia Civil do Amazonas prendeu homem de 54 anos que agenciava adolescentes de 13 a 15 anos e recebia R$ 100 por cada encontro marcado.

Um homem de 54 anos foi preso na segunda-feira (29) pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), acusado de explorar sexualmente adolescentes de 13 a 15 anos em situação de vulnerabilidade social e familiar.

A ação foi realizada pela Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), que cumpriu mandado de prisão preventiva contra o suspeito.

De acordo com a delegada Rosane Ferreira, o homem recebia R$ 100 por cada encontro marcado, valor transferido diretamente para sua conta. Ele também foi flagrado com uma motocicleta com restrição de furto e placa adulterada.

As vítimas eram obrigadas a se deslocar durante a madrugada para a avenida Itaúba, no bairro Jorge Teixeira, zona leste de Manaus, onde eram submetidas à exploração sexual. A delegada informou que a operação teve início após a denúncia de familiares de uma das vítimas, de 13 anos, que conseguiu fugir da residência e relatar o crime à polícia.

Segundo o depoimento da adolescente, ela havia morado com outras cinco meninas na casa do suspeito. Ele atraía novas vítimas por meio de outra adolescente que também era forçada a colaborar. Além da moradia, o homem oferecia roupas, calçados e drogas para manter o controle sobre as vítimas.

Com base nas denúncias e nas evidências, a Justiça deferiu os mandados de prisão e de busca e apreensão, que foram cumpridos durante a operação. Durante a ação, foram apreendidos itens relacionados ao crime e à investigação.

A Polícia Civil segue investigando o caso e reforça a importância de denúncias anônimas para proteger crianças e adolescentes em situação de risco.

