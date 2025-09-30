A delegação da Escola de Esportes do Flamengo, de Manaus, embarcou nesta terça-feira (30) para João Pessoa, na Paraíba. Os atletas vão disputar o Campeonato Brasileiro de Judô – Final, que acontece de 1º a 5 de outubro. A competição reúne os dois melhores atletas de cada categoria dos estados brasileiros, sendo considerada uma das mais importantes e desafiadoras do país.
Cinco atletas se destacaram na seletiva estadual e garantiram vaga na fase final do campeonato:
- Ester Batista Oliveira – Sub-13, até 47kg
- Roberta Monteiro da Rocha – Sub-15, até 70kg
- Luis Henrique Pena Amorim Ramos – Sub-13, até 60kg
- Miguel Luiz Vieira Reis Moreira de Oliveira – Sub-15, até 40kg
- Vinicius Baia Gonçalves – Sub-13, até 31kg
Os treinos de judô são conduzidos pela Sensei Samanta, que acompanha de perto a evolução dos atletas. Ela destaca o comprometimento dos jovens ao longo da preparação.
“Nada acontece por acaso. Foram meses de treinos, dedicação, disciplina e muito esforço. Agora chegou a hora de viver esse sonho e representar com orgulho todo o trabalho que foi feito”, afirma.
Projeto esportivo transforma vidas em Manaus
A gestora da To Sports, Ronélia Viana, ressalta o impacto positivo da iniciativa esportiva no desenvolvimento dos atletas.
“Ver nossos atletas competindo entre os melhores do Brasil é motivo de muito orgulho. Esse resultado mostra a força do projeto e o quanto o esporte pode transformar vidas”, destacou.
O projeto de judô da Escola de Esportes Olímpicos do Flamengo teve início em maio deste ano e acontece no Colégio Batista Brasil, no bairro Adrianópolis, zona centro-sul de Manaus. Além do judô, a escola oferece treinos de basquete e voleibol.
Inscrições abertas para novos alunos
Interessados em participar do projeto podem se inscrever por meio do link: bit.ly/pre-matricula-fla.
