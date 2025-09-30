Buscas

Prazo para o reconhecimento e liberação do corpo é de 30 dias.

O Instituto Médico Legal do Amazonas (IML) solicita que familiares de Eldo Henrique de Oliveira Santos, de 70 anos, natural do município de Barcelos (a 399 quilômetros de Manaus) compareçam à unidade do Instituto para o reconhecimento e liberação do corpo, que deu entrada no IML na segunda-feira (29/09) após ser vítima de agressão física.

Conforme o relatório, o idoso morava no município de Careiro (a 88 quilômetros de Manaus) e foi identificado por meio do procedimento de necropapiloscopia, que compara as digitais com registros civis. A identificação foi conduzida por peritos do IML em conjunto com especialistas do Instituto de Identificação do Amazonas Aderson Conceição de Melo (IIACM).

O IML reforça que os corpos aguardam reconhecimento por familiares por até 30 dias. Após esse prazo, são sepultados como não identificados na capital.

A liberação do corpo só pode ser feita por familiares, que devem procurar o setor de Coordenação Operacional da instituição da instituição, que funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (92) 3216-6040.

O Instituto Médico Legal está localizado na Avenida Noel Nutels, nº 300, bairro Cidade Nova 2, zona norte de Manaus.

