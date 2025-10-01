Decisão

Ministério Público do Amazonas contesta decisão da Justiça Militar e anuncia recurso sobre caso de 2015.

O Ministério Público do Estado do Amazonas (MPAM), por meio da 25ª Promotoria de Justiça na Vara de Auditoria Militar, anunciou que irá recorrer da decisão que absolveu os policiais militares acusados da morte da soldado Deusiane da Silva Pinheiro, ocorrida em 2015.

O caso foi julgado na Justiça Militar Estadual, pois envolvia crime militar praticado contra uma militar. O julgamento aconteceu no Conselho Permanente de Justiça, formado por um juiz de direito e quatro juízes militares, e terminou com absolvição dos réus por maioria de votos (3 a 2).

Segundo o promotor Igor Starling, titular da 25ª PJ, a decisão foi equivocada, especialmente quanto à análise das provas. “A discordância se apoiou, em grande parte, nos depoimentos dos próprios réus, incluindo aqueles que respondiam por falso testemunho. Essa versão influenciou a reconstituição do crime e comprometeu a busca pela verdade”, explicou.

Com a publicação da sentença, o MPAM apresentará recurso, reafirmando seu compromisso com a aplicação correta da lei e a defesa da ordem jurídica, sobretudo em casos que envolvem a vida de agentes de segurança pública.

Leia mais:

Caso Deusiane completa 10 anos e manifestação cobra julgamento dos acusados pelo crime