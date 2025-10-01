Denúncia

Suspeita se passou por funcionária pública para aplicar o golpe

Uma mulher de 26 anos foi presa na tarde de terça-feira (30), suspeita de tentar realizar um empréstimo bancário utilizando documentos de um idoso de 67 anos. A prisão foi efetuada por policiais da 22ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), no bairro São Geraldo, Zona Centro-Sul de Manaus.

A equipe foi acionada por volta das 14h10, por meio da linha direta da unidade, para atender a uma ocorrência de tentativa de estelionato na rua Alameda Pico das Águas. No local, o idoso relatou que, dias antes, a suspeita havia se apresentado como funcionária de um órgão público e conseguido acesso aos seus documentos pessoais.

Com as informações em mãos, a mulher teria tentado fazer um empréstimo em nome da vítima, no valor de 96 parcelas de R$ 974. O idoso, ao perceber a fraude, conseguiu cancelar a operação junto ao banco antes da liberação do crédito.

Segundo ele, a suspeita retornou à sua residência para tentar “refazer o cadastro”, momento em que a Polícia Militar foi chamada.

Durante o atendimento da ocorrência, os policiais questionaram a mulher sobre a suposta empresa para a qual trabalhava, mas ela não soube responder. Diante da suspeita de crime, ela foi detida e encaminhada, junto com a vítima, ao 22º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde o caso foi registrado.

A Polícia Militar do Amazonas reforça o pedido para que a população denuncie qualquer ação criminosa pelo número 190. A identidade do denunciante será preservada.

(*) Com informações da assessoria

