Viralizou

Enrolada em uma bandeira do Brasil disparou xingamentos contra passageiros: “Estuprador, abusador, aliciador, assediador”

Uma mulher foi retirada de um avião da GOL Linhas Aéreas na terça-feira (30), no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, após xingar passageiros antes da decolagem. O voo G3 2075 tinha como destino Brasília.

Vídeos mostram a mulher enrolada em uma bandeira do Brasil, proferindo insultos como: “estuprador, abusador, aliciador, assediador”. Segundo relatos de uma passageira, ela se identificava como bolsonarista e dizia estar cercada por “petistas”, acusando-os de serem abusadores. A mulher chegou a deitar no chão e se recusava a permitir a decolagem, o que levou à intervenção da Polícia Federal.

A passageira ouvida pela reportagem afirmou que não havia ninguém usando símbolos do Partido dos Trabalhadores (PT) no voo. Ela contou ainda que a situação gerou constrangimento entre os passageiros e atrasou a decolagem. Por conta disso, acabou perdendo a conexão que faria para Belém.

Retirada e comemoração

Outros vídeos mostram o momento em que agentes da Polícia Federal conversam com a mulher dentro da aeronave. Logo depois, ela é escoltada para fora do avião, sob aplausos dos demais passageiros.

Mulher com bandeira do Brasil afirma que não viaja com petistas e acaba expulsa de avião pic.twitter.com/uTxxmq0fOv — Portal Em Tempo (@portalemtempo) October 1, 2025

O que diz a GOL

Em nota, a GOL Linhas Aéreas confirmou a ocorrência durante o embarque do voo G3 2075. Segundo a companhia, a passageira apresentou comportamento inadequado, e a tripulação seguiu os protocolos previstos, acionando o apoio das autoridades policiais.

“A GOL reforça que todas as ações referentes a este caso foram tomadas com foco na Segurança, valor número 1 da Companhia”, informou a empresa.

(*) Com informações do Metrópoles

Leia mais: Polícia apreende 400 kg de drogas e avião usado por traficantes no AM