O Palmeiras está invicto há 14 jogos contra o Vasco, todos pelo Campeonato Brasileiro.

Com dois gols de Flaco López e um de Vitor Roque, o Palmeiras venceu o Vasco da Gama por 3 a 0, nesta quarta-feira (1º), no Allianz Parque, e chegou aos 52 pontos conquistados na vice-liderança do Campeonato Brasileiro. O Verdão ostenta a atual maior série de vitórias como mandante na competição (vem de sete triunfos consecutivos).



O Palmeiras está invicto há 14 jogos contra o Vasco, todos pelo Campeonato Brasileiro, somando dez vitórias e quatro empates desde a última derrota, em 2015. Esta é a maior invencibilidade da história do confronto, superando a sequência alviverde de 12 partidas sem derrota entre 1951 e 1959. A maior série vascaína é de sete jogos, entre 2001 e 2004.

O Palmeiras registra cinco vitórias seguidas sobre o Vasco pela primeira vez neste século (uma em 2023, duas em 2024 e duas em 2025), igualando a série obtida entre 1993 e 1996 e atrás apenas da sequência recordista de nove vitórias entre 1965 e 1970. O rival, por sua vez, jamais conseguiu mais do que dois triunfos seguidos no clássico.

O Verdão está também há cinco jogos sem sofrer gol do Cruz-Maltino, igualando o recorde de cinco partidas sem ser vazado registrado entre 1972 e 1976.

O Palmeiras venceu o duelo do primeiro turno, em Brasília (DF), por 1 a 0 (gol de Vitor Roque), e, com isso, superou o Vasco nos dois turnos pela quarta vez na história dos pontos corridos, repetindo 2008, 2018 e 2024, enquanto os cariocas nunca obtiveram esse feito. Ao todo, os rivais se encontram pela 16ª edição desde 2003.

MARCAS INDIVIDUAIS



> Weverton alcançou o topo da lista de palmeirenses com mais vitórias na história do Brasileirão (133, ao lado do atacante Dudu).

> Gustavo Gómez superou Cléber e se isolou na 3ª posição entre os zagueiros com mais vitórias pelo Palmeiras (217).

> Raphael Veiga completou 100 vitórias pelo Palmeiras em Campeonato Brasileiro, alcançando o ex-volante Dudu na 6ª posição do ranking de resultados positivos pelo clube na competição e ficando atrás apenas de Gustavo Gómez (107), Ademir da Guia (109), Emerson Leão (112) e Weverton e Dudu (133). Também se isolou na 7ª posição da lista de vitórias pelo Verdão no Estádio Palestra Italia/Allianz Parque (111).

> Flaco López alcançou a 5ª posição entre os estrangeiros com mais bolas na rede pelo Palmeiras (53).

