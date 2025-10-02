Quase cinco mil pessoas participaram das ações da Frente Parlamentar de Cuidados e Prevenção à Depressão, Suicídio e Drogas da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) durante a campanha Setembro Amarelo.
As atividades ocorreram em escolas, praças, órgãos públicos e instituições privadas. O objetivo foi conscientizar a população sobre saúde mental e prevenção ao suicídio, ao uso de álcool e outras drogas. A campanha incluiu palestras educativas, distribuição de materiais informativos e o tradicional laço amarelo, símbolo da iniciativa.
A frente parlamentar, presidida pelo deputado estadual João Luiz (Republicanos), atua na formulação de políticas públicas para combater a depressão, o suicídio e o uso de drogas. Também promove atendimentos psicossociais em várias regiões do estado.
“Realizamos ações durante todo o ano por meio da Fenapred, mas o Setembro Amarelo é, sem dúvida, um dos períodos mais importantes do nosso calendário de conscientização. Ele chama a atenção para um tema delicado, mas que precisa ser enfrentado com coragem: a prevenção ao suicídio. O objetivo da campanha é quebrar tabus, incentivar o diálogo e oferecer caminhos de apoio para quem enfrenta depressão, ansiedade e outros transtornos emocionais. A partir de hoje, vamos dar continuidade aos trabalhos da Fenapred na campanha Outubro Rosa”, destacou o parlamentar.
Ações educativas e sociais no estado
Durante o mês de setembro, a Fenapred promoveu palestras, seminários e distribuição de materiais informativos em escolas, universidades, comunidades ribeirinhas e indígenas, tanto na capital quanto no interior do Amazonas.
Nas escolas, psicólogos e assistentes sociais alertaram sobre os riscos dos jogos on-line e o uso excessivo de telas. Os estudantes também receberam orientações psicológicas.
Participação de estudantes na Aleam
Alunos da Escola Estadual Dulcineia Varela Moura participaram de palestras sobre saúde mental e prevenção ao suicídio no auditório Cônego Azevedo, na Aleam.
“Essas palestras são fundamentais para ajudar os estudantes a identificar sintomas e buscar ajuda em locais especializados. Estamos aqui para ajudar e prevenir que o problema atinja níveis mais graves”, afirmou a psicóloga da Fenapred, Larissa Navarro.
Durante o evento, foram distribuídos materiais da campanha “Basta de Autolesão, Depressão e Suicídio”, como folders, ventarolas e cartilhas sobre saúde mental.
Ação social Fenapred + Cidadania
A iniciativa Fenapred + Cidadania realizou uma ação social em Rio Preto da Eva, a 80 km de Manaus. O evento aconteceu na Escola Estadual Raimundo da Paz e atendeu mais de 600 pessoas da cidade e comunidades vizinhas.
Os serviços oferecidos incluíram:
- Cadastro para inserção de jovens no mercado de trabalho
- Emissão da Carteira da Pessoa com Deficiência
- Emissão da Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (CIPTEA)
- Encaminhamento para segunda via de registro de nascimento
- Orientações para idosos
- Atendimentos de cidadania
Teatro Amazonas iluminado
O Teatro Amazonas, um dos principais pontos turísticos de Manaus, também aderiu à campanha e teve sua fachada iluminada de amarelo, reforçando a mensagem de prevenção ao suicídio.
Atuação da Frente Parlamentar
Criada pela Resolução Legislativa nº 859, de 8 de abril de 2022, a Frente Parlamentar foi instalada em 2023. Seu foco é desenvolver políticas públicas voltadas à prevenção da depressão, do suicídio e do uso de drogas.
Somente no primeiro semestre de 2025, a frente realizou mais de 3,9 mil atendimentos em ações sociais, com serviços de psicologia, assistência social e cidadania em todo o Amazonas.
Apoio institucional e parcerias
As ações da Fenapred são gratuitas e contam com o apoio de instituições como o Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), a Afeam, o Sebrae e outros órgãos públicos e privados.
(*) Com informações da assessoria
