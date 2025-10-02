Saúde mental

Campanha liderada pela Aleam promove ações de prevenção ao suicídio, à depressão e ao uso de drogas em todo o estado

Quase cinco mil pessoas participaram das ações da Frente Parlamentar de Cuidados e Prevenção à Depressão, Suicídio e Drogas da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) durante a campanha Setembro Amarelo.

As atividades ocorreram em escolas, praças, órgãos públicos e instituições privadas. O objetivo foi conscientizar a população sobre saúde mental e prevenção ao suicídio, ao uso de álcool e outras drogas. A campanha incluiu palestras educativas, distribuição de materiais informativos e o tradicional laço amarelo, símbolo da iniciativa.

A frente parlamentar, presidida pelo deputado estadual João Luiz (Republicanos), atua na formulação de políticas públicas para combater a depressão, o suicídio e o uso de drogas. Também promove atendimentos psicossociais em várias regiões do estado.

“Realizamos ações durante todo o ano por meio da Fenapred, mas o Setembro Amarelo é, sem dúvida, um dos períodos mais importantes do nosso calendário de conscientização. Ele chama a atenção para um tema delicado, mas que precisa ser enfrentado com coragem: a prevenção ao suicídio. O objetivo da campanha é quebrar tabus, incentivar o diálogo e oferecer caminhos de apoio para quem enfrenta depressão, ansiedade e outros transtornos emocionais. A partir de hoje, vamos dar continuidade aos trabalhos da Fenapred na campanha Outubro Rosa”, destacou o parlamentar.

Ações educativas e sociais no estado

Foto: Divulgação

Durante o mês de setembro, a Fenapred promoveu palestras, seminários e distribuição de materiais informativos em escolas, universidades, comunidades ribeirinhas e indígenas, tanto na capital quanto no interior do Amazonas.

Nas escolas, psicólogos e assistentes sociais alertaram sobre os riscos dos jogos on-line e o uso excessivo de telas. Os estudantes também receberam orientações psicológicas.

Participação de estudantes na Aleam

Alunos da Escola Estadual Dulcineia Varela Moura participaram de palestras sobre saúde mental e prevenção ao suicídio no auditório Cônego Azevedo, na Aleam.

“Essas palestras são fundamentais para ajudar os estudantes a identificar sintomas e buscar ajuda em locais especializados. Estamos aqui para ajudar e prevenir que o problema atinja níveis mais graves”, afirmou a psicóloga da Fenapred, Larissa Navarro.

Durante o evento, foram distribuídos materiais da campanha “Basta de Autolesão, Depressão e Suicídio”, como folders, ventarolas e cartilhas sobre saúde mental.

Ação social Fenapred + Cidadania

A iniciativa Fenapred + Cidadania realizou uma ação social em Rio Preto da Eva, a 80 km de Manaus. O evento aconteceu na Escola Estadual Raimundo da Paz e atendeu mais de 600 pessoas da cidade e comunidades vizinhas.

Os serviços oferecidos incluíram:

Cadastro para inserção de jovens no mercado de trabalho

Emissão da Carteira da Pessoa com Deficiência

Emissão da Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (CIPTEA)

Encaminhamento para segunda via de registro de nascimento

Orientações para idosos

Atendimentos de cidadania

Teatro Amazonas iluminado

O Teatro Amazonas, um dos principais pontos turísticos de Manaus, também aderiu à campanha e teve sua fachada iluminada de amarelo, reforçando a mensagem de prevenção ao suicídio.

Atuação da Frente Parlamentar

Criada pela Resolução Legislativa nº 859, de 8 de abril de 2022, a Frente Parlamentar foi instalada em 2023. Seu foco é desenvolver políticas públicas voltadas à prevenção da depressão, do suicídio e do uso de drogas.

Somente no primeiro semestre de 2025, a frente realizou mais de 3,9 mil atendimentos em ações sociais, com serviços de psicologia, assistência social e cidadania em todo o Amazonas.

Apoio institucional e parcerias

As ações da Fenapred são gratuitas e contam com o apoio de instituições como o Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), a Afeam, o Sebrae e outros órgãos públicos e privados.

(*) Com informações da assessoria

Leia mais: Faixa Liberada do Centro terá caminhada em alusão ao ‘Setembro Amarelo’