Bebidas adulteradas

FVS-RCP orienta serviços de saúde e órgãos de fiscalização sobre prevenção e notificação de casos suspeitos no estado

A Secretaria de Estado da Saúde do Amazonas (SES-AM), por meio da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), informou nesta quarta-feira (1º) que não há registros de casos ou óbitos por intoxicação por metanol no estado.

O documento da FVS-RCP orienta os serviços de saúde da capital e do interior sobre como identificar e notificar rapidamente casos suspeitos de intoxicação por bebidas adulteradas com metanol. A medida foi motivada pelo aumento de ocorrências em outras regiões do país.

Prevenção e monitoramento

A diretora-presidente da FVS-RCP, Tatyana Amorim, destacou a importância do acompanhamento constante.

“Apesar de não termos registros no Amazonas, o risco existe. A prevenção depende da vigilância ativa e do engajamento de toda a sociedade”, afirmou Tatyana .

Na mesma data, o Ministério Público do Amazonas (MPAM) realizou uma reunião extraordinária com representantes de órgãos estaduais e municipais para discutir medidas de prevenção contra possíveis casos de intoxicação por metanol.

Durante o encontro, foi anunciado que o MPAM vai elaborar uma recomendação conjunta com promotorias das áreas de saúde e defesa do consumidor, cobrando maior fiscalização e mobilização dos órgãos competentes.

MPAM, Procon e órgãos da saúde discutem protocolo para prevenção de casos de intoxicação por metanol no Amazonas (Foto: Hirailton Gomes e Pexels)

Fiscalização intensificada

A diretora da Vigilância Sanitária Municipal (Visa Manaus), Maria do Carmo Leão, ressaltou o papel preventivo da atuação fiscalizatória.

“Se a vigilância sanitária é atuante, evita o congestionamento de problemas de saúde nos hospitais”, disse a diretora.

O gerente de Vigilância de Alimentos, Ricardo Celestino, afirmou que as inspeções em bares, restaurantes e adegas serão ampliadas.

“O que podemos fazer é intensificar as fiscalizações diárias que já realizamos, bem como incentivar que a população denuncie”, complementou gerente.

O Instituto de Defesa do Consumidor do Amazonas (Procon-AM) e o Procon Manaus também reforçaram a necessidade de orientar os consumidores. Segundo a chefe de fiscalização do Procon Manaus, Danielma Coelho, será realizada uma campanha nas redes sociais alertando sobre os riscos.

“É importante que os consumidores estejam mais atentos”, afirmou Danielma.

Sinais de alerta

A intoxicação por metanol em bebidas adulteradas pode demorar a se manifestar, geralmente entre 12 e 24 horas após o consumo. Esse tempo pode ser ainda maior quando há ingestão associada de etanol.

A orientação é procurar imediatamente um serviço de saúde em caso de sintomas após a ingestão de bebidas alcoólicas, como visão borrada, dor abdominal, náuseas, confusão mental ou dificuldade para respirar.

