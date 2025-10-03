O vereador de Manaus Rosinaldo Bual (Agir) e a chefe de gabinete dele foram presos preventivamente nesta sexta-feira (3), durante uma operação que investiga um esquema de rachadinha na Câmara Municipal. O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do Amazonas (MPAM), conduz as investigações.
Durante o cumprimento dos mandados, os agentes encontraram três cofres no gabinete do parlamentar. O vereador se recusou a fornecer as senhas, segundo o MPAM, e os agentes decidiram levar os cofres para a sede do órgão, onde passarão por perícia. Além disso, foram apreendidos materiais em diferentes endereços:
- 1 arma e 1 cofre na casa do vereador, no bairro Compensa;
- 1 arma e 1 cofre na casa da mãe dele, também no bairro Compensa;
- 1 cofre no bairro Flores;
- 2 cofres em endereços não informados.
Imagens da operação mostram a prisão de uma mulher, identificada como Bianca, cuja relação com o vereador ainda não foi esclarecida. Também foi registrada a saída de Gabriel, preso em abril por roubar a casa do vereador, que deixou a delegacia após prestar esclarecimentos.
As investigações revelaram que mais de 100 pessoas passaram pelo gabinete de Bual desde o início do mandato. A quebra de sigilo bancário, autorizada pela Justiça, mostrou várias transferências feitas diretamente para a conta pessoal do vereador.
As autoridades devem encaminhar Rosinaldo Bual e a chefe de gabinete ao 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP).
Entenda abaixo o esquema investigado:
1️⃣ POLÍTICO CONTRATA
O político nomeia servidores comissionados para o gabinete (às vezes são amigos, parentes ou até pessoas fantasmas).
👤👤👤
/ | \
R$ R$ R$
↑ ↑ ↑
2️⃣ SERVIDORES RECEBEM SALÁRIOS
Esses funcionários recebem salários pagos com dinheiro público.
3️⃣ PARTE DO DINHEIRO VOLTA PARA O POLÍTICO
Eles devolvem (racham) parte dos salários ao político — em dinheiro, pix, depósitos, etc.
💸➡️💼
4️⃣ POLÍTICO ENRIQUECE ILEGALMENTE
O político fica com parte dos salários alheios — sem declarar, sem pagar imposto — configurando crime.
