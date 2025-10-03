Gaeco

Durante a operação, MP encontrou três cofres no gabinete do vereador; ele se recusou a fornecer as senhas.

O vereador de Manaus Rosinaldo Bual (Agir) e a chefe de gabinete dele foram presos preventivamente nesta sexta-feira (3), durante uma operação que investiga um esquema de rachadinha na Câmara Municipal. O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do Amazonas (MPAM), conduz as investigações.

Durante o cumprimento dos mandados, os agentes encontraram três cofres no gabinete do parlamentar. O vereador se recusou a fornecer as senhas, segundo o MPAM, e os agentes decidiram levar os cofres para a sede do órgão, onde passarão por perícia. Além disso, foram apreendidos materiais em diferentes endereços:

1 arma e 1 cofre na casa do vereador, no bairro Compensa;

1 arma e 1 cofre na casa da mãe dele, também no bairro Compensa;

1 cofre no bairro Flores;

2 cofres em endereços não informados.

Imagens da operação mostram a prisão de uma mulher, identificada como Bianca, cuja relação com o vereador ainda não foi esclarecida. Também foi registrada a saída de Gabriel, preso em abril por roubar a casa do vereador, que deixou a delegacia após prestar esclarecimentos.

As investigações revelaram que mais de 100 pessoas passaram pelo gabinete de Bual desde o início do mandato. A quebra de sigilo bancário, autorizada pela Justiça, mostrou várias transferências feitas diretamente para a conta pessoal do vereador.

As autoridades devem encaminhar Rosinaldo Bual e a chefe de gabinete ao 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Entenda abaixo o esquema investigado:

1️⃣ POLÍTICO CONTRATA

O político nomeia servidores comissionados para o gabinete (às vezes são amigos, parentes ou até pessoas fantasmas).

👤👤👤 / | \ R$ R$ R$ ↑ ↑ ↑

2️⃣ SERVIDORES RECEBEM SALÁRIOS

Esses funcionários recebem salários pagos com dinheiro público.

3️⃣ PARTE DO DINHEIRO VOLTA PARA O POLÍTICO

Eles devolvem (racham) parte dos salários ao político — em dinheiro, pix, depósitos, etc.

💸➡️💼

4️⃣ POLÍTICO ENRIQUECE ILEGALMENTE

O político fica com parte dos salários alheios — sem declarar, sem pagar imposto — configurando crime.

Leia mais

Assessor e pajé de boi de Manaus são presos por furtar armas e R$ 130 mil de vereador

