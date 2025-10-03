Uma fábrica clandestina de bebidas alcoólicas falsificadas foi fechada pela Rocam no mês de setembro dentro de uma casa na rua Doutor Alecrim, no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus.
Dois suspeitos foram detidos e o material apreendido foi levado ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP).
A equipe recebeu a denúncia e, ao chegar ao local, encontrou dois suspeitos em frente ao imóvel. Questionados sobre a ocorrência, ambos confirmaram que, no interior da residência, eram realizadas atividades de manipulação e envase de bebidas destiladas.
Com autorização, a equipe entrou no imóvel e encontrou uma grande quantidade de garrafas de bebidas variadas, além de rótulos, lacres, selos e equipamentos usados no processo de falsificação e envase.
Diante da situação, as pessoas envolvidas foram levadas, junto com todo o material apreendido, ao 14º Distrito Integrado de Polícia para que as providências necessárias fossem tomadas.
No local, foram apreendidos:
- 54 Garrafas Black Gold
- 01 Garrafa Chevas Regal
- 01 Garrafa Red Label
- 01 Garrafa Black Label
- 01 Garrafa Balantine
- 02 Garrafas Buchanans
- 02 Garafas White Hourse
- 09 Garrafas Eternity Gin
- 06 Garrafas Tunqueray
- 04 Garrafas Old Parr
- 02 Garrafas Absolut Vodka
- 04 Garrafas Jack Daniels
- 07 Garrafas Ballena
- 54 Selos de Lacre
- 84 Tampas Diversas
- 02 Garrafas de Xarope
- 02 Celulares
(*) Com informações da assessoria
