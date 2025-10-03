Dois agentes de trânsito uniformizados foram flagrados agredindo um homem na manhã desta sexta-feira (3), no bairro São Francisco, zona Sul de Manaus. As imagens do episódio circularam rapidamente nas redes sociais e geraram repercussão.
Em nota oficial, o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) informou que o caso ocorreu fora do horário de serviço, em uma situação de natureza particular. Segundo o órgão, os agentes haviam encerrado o turno de trabalho na Base Centro-Sul, que funciona de 0h às 6h, e estavam retornando para casa quando flagraram indivíduos furtando fios de energia de uma residência.
Ainda conforme a nota, ao tentar recuperar o material, um dos agentes foi ameaçado com facas — os suspeitos portavam cinco armas brancas do tipo serra. Três dessas facas foram apreendidas. Durante a ação, um dos suspeitos permaneceu no local e partiu para cima do servidor, gerando o confronto físico flagrado em vídeo. O segundo agente, irmão do primeiro, chegou logo em seguida e interveio.
O caso foi registrado no 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), no bairro Praça 14, zona Sul. A Polícia Civil investiga a ocorrência e adotará as medidas legais cabíveis.
VÍDEO
Leia mais: