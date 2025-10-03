IMMU emite nota

IMMU afirma que ação ocorreu fora do horário de serviço, após tentativa de furto de fios.

Dois agentes de trânsito uniformizados foram flagrados agredindo um homem na manhã desta sexta-feira (3), no bairro São Francisco, zona Sul de Manaus. As imagens do episódio circularam rapidamente nas redes sociais e geraram repercussão.

Em nota oficial, o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) informou que o caso ocorreu fora do horário de serviço, em uma situação de natureza particular. Segundo o órgão, os agentes haviam encerrado o turno de trabalho na Base Centro-Sul, que funciona de 0h às 6h, e estavam retornando para casa quando flagraram indivíduos furtando fios de energia de uma residência.

Ainda conforme a nota, ao tentar recuperar o material, um dos agentes foi ameaçado com facas — os suspeitos portavam cinco armas brancas do tipo serra. Três dessas facas foram apreendidas. Durante a ação, um dos suspeitos permaneceu no local e partiu para cima do servidor, gerando o confronto físico flagrado em vídeo. O segundo agente, irmão do primeiro, chegou logo em seguida e interveio.

O caso foi registrado no 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), no bairro Praça 14, zona Sul. A Polícia Civil investiga a ocorrência e adotará as medidas legais cabíveis.

