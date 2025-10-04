Declaração

Em cerimônia em Belém, presidente chamou decisão de “política equivocada”

Durante a entrega do Parque Linear da Nova Doca, em Belém, na quinta-feira (2), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a criticar a decisão de excluir o Pará da lista de estados que sediaram jogos da Copa do Mundo de 2014.

Lula classificou como “decisão política equivocada” a escolha de Manaus para sediar partidas do torneio. Segundo ele, se tivesse tido influência no processo de seleção, Belém teria sido escolhida para receber os jogos. A capital amazonense sediou quatro jogos na Arena da Amazônia.

“Eu era presidente na época e não participei da escolha dos estados. Se dependesse de mim, o Pará seria sede, porque tem muito mais histórico de futebol que o Amazonas. E por tanto, se alguma estado da Amazônia tivesse que ter a Copa do Mundo, seria aqui”, declarou Lula. O assunto voltou novamente a ganhar repercussão pois não foi primeira manifestação do presidente sobre o tema. Em 2023, ao confirmar Belém como sede da COP 30, Lula afirmou que a escolha da cidade para sediar o evento internacional funcionava como “um pedido de desculpas” pela ausência do Pará na Copa.

