Recadastramento

A Prefeitura de Manaus convoca aposentados e pensionistas da Manaus Previdência, nascidos no mês de outubro, para o recadastramento anual obrigatório por Lei nº 870/2005, por meio do site da autarquia (https://manausprevidencia.manaus.am.gov.br/). A não realização do procedimento causa a suspensão do pagamento do benefício.

O recadastramento é feito no mês de aniversário do beneficiário, pelo “Recad On-Line”, mas também pode ser realizado na sede da autarquia, mediante agendamento obrigatório, marcado por meio do site, no ícone “Sistema de Agendamento” ou via Call Center, nos números (92) 3186-8000 e (92) 98423-0900 (WhatsApp), das 8h às 14h.

“O Recad On-Line é uma ferramenta que veio para facilitar o recadastramento, sem a necessidade do beneficiário se deslocar até a Manaus Previdência, ou seja, pode ser acessado de qualquer lugar, além de ser de fácil manuseio”, explica a diretora-presidente da autarquia, Daniela Benayon.

Pagamento suspenso

A Manaus Previdência também convoca os beneficiários municipais nascidos em setembro, que ainda não fizeram o recadastramento, para realizarem o quanto antes. Esses já estão sob risco de entrar na lista de suspensão do pagamento agendado para o dia 28 de outubro.

