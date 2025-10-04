Visita

Comitiva do Ministério da Saúde visita unidade fluvial em Manaus e reconhece modelo inovador para regiões remotas.

Uma comitiva formada pelo Ministério da Saúde (MS) e pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) visitou, na quinta-feira (02/10), o Barco Hospital São João XXIII, em Manaus, que oferece atendimento médico a comunidades ribeirinhas. A agenda foi organizada pela Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM) e integra esforços do governo estadual para habilitar o serviço como modelo do SUS para regiões remotas.

Desde sua inauguração, o barco realizou 23 expedições e mais de 100 mil atendimentos em nove meses, oferecendo serviços médicos, cirurgias de pequena e média complexidade, odontologia, oftalmologia, laboratório e exames de mamografia digital. O serviço é fruto de parceria entre o Governo do Amazonas e a Associação São Francisco de Assis na Providência de Deus.

Segundo a secretária estadual de saúde, Nayara Maksoud, o barco hospital desempenha papel crucial no acesso à saúde para ribeirinhos, levando especialistas e tratamentos a locais de difícil acesso. “É um serviço inovador, que dialoga com a realidade geográfica do Amazonas e amplia a cobertura de atenção à saúde do estado”, destacou.

A unidade fluvial se prepara para a 19ª expedição, em 9 de outubro, rumo ao município de Silves, onde continuará atendendo a população local e adjacências.

O coordenador do Barco Hospital, Frei Matias, reforçou que a missão vai além da saúde: promover inclusão social das comunidades ribeirinhas e facilitar o acesso a serviços essenciais.

Durante a visita, a comitiva também conheceu o serviço de UTI Aérea, que transporta pacientes do interior em casos de alta complexidade, além do Complexo Regulador do Amazonas, a Fundação Centro de Controle de Oncologia (FCecon) e o Hospital Beneficente Português.

O reconhecimento do Ministério da Saúde permitirá habilitação e cofinanciamento federal, garantindo a continuidade e expansão do serviço, além de consolidar o barco hospital como referência nacional em atendimento fluvial.

