Eleições 2026

Ex-presidente e PL definem plano para 2026, mas Centrão discorda do timing e articula com Ratinho Jr.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) indicou apoio à candidatura do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), à Presidência da República em 2026, conforme divulgado pela CNN Brasil.

O Plano de Bolsonaro e PL

Fontes aliadas que conversaram com a CNN revelaram que Bolsonaro deu o aval para a chapa, mas sugeriu que o anúncio oficial seja feito apenas em fevereiro de 2026.

Vice na Chapa: A sinalização do ex-presidente é de que ele deseja a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) como vice na chapa com Tarcísio.

A sinalização do ex-presidente é de que ele deseja a ex-primeira-dama (PL) como vice na chapa com Tarcísio. Estratégia do PL: O plano interno do Partido Liberal (PL) é que o governador Tarcísio se mantenha focado em seu trabalho em São Paulo até o ano que vem. Essa estratégia visa permitir que ele entregue resultados e evite o desgaste de ser criticado por priorizar o projeto nacional em detrimento da gestão estadual.

Divergência com o Centrão

Essa articulação, no entanto, não está em sintonia com os interesses do Centrão.

Busca por Definição: O grupo de partidos do Centrão defende que o nome da direita seja definido o mais tardar até dezembro deste ano.

O grupo de partidos do Centrão defende que o nome da direita seja definido o mais tardar até deste ano. Alternativa: Diante da demora do PL e da dependência de Tarcísio em relação a Bolsonaro, o Centrão estaria se aproximando do governador do Paraná, Ratinho Jr (PSD), que ganha força como uma alternativa para a disputa de 2026.

Leia mais:

STF retoma julgamento de Bolsonaro nesta terça