O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) indicou apoio à candidatura do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), à Presidência da República em 2026, conforme divulgado pela CNN Brasil.
O Plano de Bolsonaro e PL
Fontes aliadas que conversaram com a CNN revelaram que Bolsonaro deu o aval para a chapa, mas sugeriu que o anúncio oficial seja feito apenas em fevereiro de 2026.
- Vice na Chapa: A sinalização do ex-presidente é de que ele deseja a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) como vice na chapa com Tarcísio.
- Estratégia do PL: O plano interno do Partido Liberal (PL) é que o governador Tarcísio se mantenha focado em seu trabalho em São Paulo até o ano que vem. Essa estratégia visa permitir que ele entregue resultados e evite o desgaste de ser criticado por priorizar o projeto nacional em detrimento da gestão estadual.
Divergência com o Centrão
Essa articulação, no entanto, não está em sintonia com os interesses do Centrão.
- Busca por Definição: O grupo de partidos do Centrão defende que o nome da direita seja definido o mais tardar até dezembro deste ano.
- Alternativa: Diante da demora do PL e da dependência de Tarcísio em relação a Bolsonaro, o Centrão estaria se aproximando do governador do Paraná, Ratinho Jr (PSD), que ganha força como uma alternativa para a disputa de 2026.
