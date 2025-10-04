Série

Atriz de 13 anos, que tem autismo, protagoniza série gravada em Manaus sobre responsabilidade digital e o impacto do cancelamento online.

A atriz amazonense Aurora Laan, de 13 anos, é o grande destaque da websérie “Engajados: Minha Missão é Salvar”, lançada no Centro de Artes da UFAM, em Manaus, na noite de sexta-feira (3). A produção aborda o cyberbullying, o cancelamento nas redes sociais e a urgência da responsabilidade digital entre os jovens.

Gravada integralmente na capital amazonense e produzida pela RUDfilms, a série estreou com três episódios e já está disponível gratuitamente no YouTube e no streaming Feliz7Play.

Aurora Laan interpreta Nikky, uma jovem em busca de redenção

Na trama, Aurora dá vida à personagem Nikky, uma adolescente que precisa lidar com as consequências do cancelamento virtual. Ao se mudar para Manaus, ela busca um novo propósito e decide transformar sua influência digital em algo positivo por meio de um Clube de Desbravadores.

A jovem atriz revelou que o papel foi um desafio emocional.

“Foi difícil entender os sentimentos de alguém cancelada. É uma situação com a qual não me identifico”, contou Aurora.

Autismo, disciplina e talento: a construção da personagem

Aurora Laan, que tem autismo, utilizou sua disciplina característica para criar um método próprio de preparação. A atriz estudou influenciadoras digitais, fez anotações e criou desenhos detalhados para compreender a rotina e os conflitos internos de Nikky.

“Minha personalidade é bem diferente da da personagem, então precisei mergulhar muito para entender suas motivações”, explicou.

Responsabilidade digital e impacto social

O produtor Alexandre Queiroz destacou que o objetivo da série é despertar reflexão sobre o uso consciente das redes sociais.

“Queremos mostrar que nossas ações online têm consequências reais. A série é um convite à mudança de atitude”, disse.

A diretora de arte Ruana Cavalcante reforçou a importância do tema:

“É um alerta para os jovens sobre empatia e responsabilidade digital.”

Talentos do Amazonas ganham destaque nacional

A produção valoriza o audiovisual local e o talento dos artistas amazonenses. Todo o elenco é formado por profissionais de Manaus, o que reforça o potencial criativo da região.

Aurora Laan já atuou em “Escola do Rock – O Musical” e no curta “Garotas Espertas”, onde interpretou a cientista Margaret Hamilton. Em “Engajados”, ela confirma sua versatilidade e desponta como uma das grandes promessas da nova geração.

