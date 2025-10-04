Espanha

Influenciadora acompanha partida no Santiago Bernabéu e aumenta rumores de romance com o jogador brasileiro.

Aumentando ainda mais os rumores de que estaria vivendo um romance com o jogador Vini Jr, a empresária e influenciadora Virginia Fonseca foi vista neste sábado (4/10) no Santiago Bernabéu, em Madri, durante a partida entre Real Madrid e Villarreal, pela oitava rodada da La Liga.

Nas redes sociais, Virginia compartilhou fotos em que aparece usando a camisa autografada do craque brasileiro, acompanhadas da legenda “Hala Madrid”. O gesto rapidamente repercutiu entre os fãs do casal, que já especulam um possível relacionamento.

Presença no estádio e registros nas redes sociais

Além das fotos publicadas em seu feed, Virginia também compartilhou imagens do estádio do Real Madrid, mostrando sua empolgação durante a partida. O look com a camisa de Vini Jr chamou atenção dos torcedores e internautas, reforçando os comentários sobre uma aproximação entre os dois.

Hospedagem na casa do jogador em Madri

De acordo com publicações anteriores, a influenciadora está passando alguns dias em Madri e estaria hospedada na casa de Vini Jr com um grupo de amigos.

Embora o jogador ainda não tenha aparecido nos vídeos publicados por Virginia, ela já gravou em ambientes da residência do atleta, como o closet, a academia e a sauna — detalhes que aumentaram a curiosidade dos seguidores.

Romance ainda não confirmado

Até o momento, nenhum dos dois confirmou o relacionamento. No entanto, os registros compartilhados por Virginia e a coincidência de estar na capital espanhola durante o jogo do atacante reforçam os rumores de que há algo além da amizade.

Leia mais:

Flagrada ‘sambando’, Virgínia vira meme nas redes sociais