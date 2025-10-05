Enem dos concursos

Portões foram abertos antes do horário para evitar que participantes se molhassem em Manaus.

Os candidatos convocados para o Concurso Nacional Unificado (CNU) 2025 enfrentaram chuva na manhã deste domingo (5) ao chegarem à Universidade Nilton Lins, um dos principais locais de prova em Manaus. Para evitar que os participantes ficassem expostos ao mau tempo, a organização decidiu abrir os portões 10 minutos antes do horário oficial.

A abertura estava marcada para as 10h30 (horário local), mas o acesso começou a ser liberado por volta das 10h20. De acordo com membros da organização local, a medida foi adotada para garantir mais conforto e segurança aos candidatos, que já formavam longas filas na entrada da instituição, localizada no Parque das Laranjeiras, Zona Centro-Sul da capital.

Ao todo, 7.716 candidatos foram convocados para realizar o exame em Manaus. O CNU 2025, conhecido como o “Enem dos concursos”, oferece 39 vagas no Amazonas, com salários que podem chegar a R$ 8 mil. As provas são aplicadas simultaneamente em nove municípios do estado: Manaus, Parintins, Tefé, Tabatinga, Humaitá, Itacoatiara, Coari, Lábrea e Manacapuru.

O certame é considerado o maior da história do serviço público federal, reunindo mais de 2,1 milhões de inscritos em todo o país. No total, o concurso vai preencher 3.352 vagas em 35 órgãos e institutos federais, além de formar cadastro reserva para futuras contratações.

Os 761.545 inscritos confirmados são moradores de 4.951 cidades. Eles farão as provas em 1.284 locais, como escolas e faculdades, em 228 municípios escolhidos pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI). As cidades estão em um raio de até 100 quilômetros da residência dos candidatos, para reduzir custos e promover a acessibilidade.

Provas objetivas

As provas objetivas serão dos nove blocos temáticos de nível superior e médio, que agrupam cargos de áreas afins.

Neste domingo, a primeira fase será composta por 90 perguntas de múltipla escolha, para o nível superior, e por 68, para o nível intermediário.

Somente os candidatos habilitados nesta primeira etapa serão convocados para fazer a prova discursiva em 7 de dezembro.

Duração

Para todos os cargos de nível superior, as provas objetivas terão a duração de cinco horas e serão aplicadas das 13h às 18h, no horário de Brasília.

Os candidatos de todos os cargos de nível intermediário farão as provas objetivas das 13h às 16h30, ou seja, com duração de três horas e 30 minutos.

Mas, para o candidato que teve aprovada a solicitação de tempo adicional, será de mais 60 minutos.

O candidato somente poderá levar o caderno com as questões caso a sua saída ocorra durante a última hora do horário determinado para o término das provas.

As três últimas pessoas candidatas a terminarem as provas deverão permanecer juntas na sala de aplicação, sendo liberadas somente após as três terem entregado os materiais de prova e terem seus nomes registrados na ata de sala.

