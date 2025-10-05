Busca e apreensão

Agentes cumpriram mandado de busca por suspeita de financiar time de futsal ligado a facção.

Um secretário municipal de Envira foi alvo de ação da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) neste domingo (5). A operação, realizada pela 66ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), cumpriu mandado de busca e apreensão na residência do servidor, no bairro Concórdia, suspeito de financiar um time de futsal usado como fachada para movimentação de recursos ilícitos.

Segundo o delegado Henrique Maciel, as investigações apontaram que o secretário, em conluio com o vice-presidente de uma facção criminosa atuante em Envira, patrocinava o time para disfarçar recursos provenientes de tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e financiamento de organização criminosa.

“As apurações indicam que o time de futsal exibe, em suas publicações digitais, símbolos da facção, sugerindo que o investigado utilizava seu cargo público para fomentar e mascarar atividades criminosas”, detalhou o delegado.

A Justiça da Vara de Plantão da Comarca de Envira autorizou a operação, incluindo a quebra de sigilo de dados telemáticos do suspeito. Durante a ação, foram apreendidos notebook e celular do investigado. As investigações continuam em andamento para esclarecer todas as conexões com a organização criminosa.

