Educação e Justiça Climática

Delegação participa da CNIJMA 2025 em Brasília com projetos de Educação e Justiça Climática.

Com o apoio do Governo do Amazonas, 17 estudantes das redes estadual e municipal, três professores e quatro representantes da Comissão Organizadora Estadual (COE) embarcaram na manhã deste domingo (05/10) para representar o estado na 6ª Conferência Nacional Infantojuvenil pelo Meio Ambiente (CNIJMA 2025), com o tema “Educação e Justiça Climática”, que ocorre em Brasília entre os dias 6 e 10 de outubro.

Os estudantes, do 6º ao 9º ano do ensino fundamental, são de Manaus, Parintins, Barreirinha, Itacoatiara e Caapiranga. A comitiva será acompanhada pela equipe do Departamento de Políticas Educacionais para a Diversidade (DPDI), por meio da Coordenação de Educação Ambiental (CEA) da Secretaria de Estado de Educação e Desporto (Seduc).

O diretor do DPDI, Mailson Rafael Ferreira, explicou como foi feita a seleção dos estudantes:

“Realizamos etapas escolares e estadual, selecionando os melhores projetos para representar o Amazonas em Brasília”, afirmou.

A delegação reflete diversidade e inclusão, com estudantes de escolas indígenas, quilombolas, comunidades ribeirinhas e um aluno surdo, simbolizando o compromisso do estado com a valorização cultural e acessibilidade.

Projetos inovadores e representatividade

O aluno surdo Gustavo Rocha, da Escola Estadual Augusto Carneiro dos Santos, desenvolveu um projeto sobre polinização urbana com abelhas indígenas sem ferrão, acompanhado pelo professor Klilton Barbosa. O projeto produziu 700 ml de mel, consumido pelos alunos da escola durante o lanche.

Gustavo compartilhou sua expectativa:

“Estou muito ansioso para a viagem, para conhecer as pessoas e ensinar sobre meu projeto”, destacou.

Já do interior do estado, a estudante Verônica Soraya, 14 anos, de Itacoatiara, apresentou o projeto “Sexta sociocultural: Regenerar o ambiente, cuidar da mente”, abordando tanto justiça climática quanto questões emocionais dos estudantes.

“É uma honra representar o Amazonas na conferência”, comentou Verônica.

Conferência Nacional Infantojuvenil pelo Meio Ambiente

A 6ª CNIJMA é promovida pelo Órgão Gestor da Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA) em parceria com os Ministérios da Educação (MEC), do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA), e apoio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI). O tema de 2025 é “Vamos transformar o Brasil com Educação e Justiça Climática”, integrando a preparação do país para a COP30 em Belém (PA).

Durante a conferência, cada estudante será acompanhado pelo professor coordenador e participará de atividades formativas, além da produção de materiais de educomunicação, registrando compromissos e propostas da delegação. Educadores também participarão de encontros formativos para fortalecer o protagonismo estudantil frente às mudanças climáticas.

Leia mais:

Delegação amazonense disputa seletivas da Paralimpíadas Escolares 2023 em Brasília